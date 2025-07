La Massana enceta una campanya per mantenir la parròquia neta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Comú de la Massana ha posat en marxa una campanya d’estiu per fomentar la neteja i el civisme als carrers del poble. Una de les mesures destacades és el lliurament gratuït d’una ampolleta als propietaris de gossos que tinguin els animals degudament registrats. Aquestes es poden recollir al Servei de Tràmits de 10 a 12 hores, fins a exhaurir existències.

L’objectiu és reduir les males olors derivades de les miccions canines, que s’agreugen amb les altes temperatures. De fet, segons l’Ordinació sobre l’ús de les vies públiques, és obligatori portar una ampolla d’aigua per ruixar les miccions dels animals. L’incompliment pot comportar sancions de fins a 300 euros, així com també ho és permetre que els gossos orinin a façanes, no recollir els excrements o no tenir-los registrats i genotipats.

Una altra de les mesures per combatre la calor, i mantenir l'espai públic en bones condicions, és l'avançament de l'horari dels operaris de neteja, que comencen a les 4 del matí. També s'intensificaran els controls de conductes incíviques i l'equip de Via Pública es reforçarà amb joves que duran a terme tasques de neteja, pintura i desbrossament.