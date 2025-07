Arinsal es prepara per acollir el Mountain Festival Comapedrosa amb més de 800 corredors previstos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Arinsal tornarà a convertir-se, els dies 26 i 27 de juliol, en epicentre de les curses d’alta muntanya amb una nova edició del Mountain Festival Comapedrosa. L’esdeveniment, que combina esport, lleure i benestar, acollirà una vuitantena de corredors andorrans i participants arribats d’una vintena de països, amb una previsió d’aproximadament 800 inscrits.

El programa inclou la Vertical (8 km, 1.483 m+), la Marathon (36 km, 3.300 m+), la Skyrace Arinsal (19 km, 1.500 m+), i l’emblemàtica XTERRA Skyrace Comapedrosa (24 km, 2.400 m+), la més popular entre els participants, que suposa el 40% de les inscripcions.

El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha destacat la importància de l’esdeveniment per la projecció internacional de la parròquia i la promoció del Parc Natural del Comapedrosa: “Va tot lligat: la part esportiva, la part cultural, la part medi ambiental i també la vessant social”.

Entre els noms destacats que ja han confirmat la seva participació hi ha Samuel Dávila, Albert Ballús, Valentín Romero, Eli Gordón, Anna Comet i Clàudia Galícia. A més de les curses, el festival oferirà activitats per a tots els públics, com sessions de ioga, pilates, senderisme, música, curses infantils, vies ferrades i rutes en bicicleta a Les Berques d’Arinsal.