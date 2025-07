Ordino estrena un nou parc caní a Sornàs amb 5.000 metres quadrats

Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han inaugurat aquest dimecres el nou parc d’esbarjo caní de Sornàs. Es tracta d’un espai d’uns 5.000 metres quadrats, completament perimetrat i situat en una zona estratègica entre Ordino i la Cortinada, amb l’objectiu de donar servei als punts de la parròquia on actualment hi ha més gossos censats, així com a totes les persones que s’hi vulguin apropar. "Té el camí ral molt a prop, i en menys de deu minuts tothom hi pot arribar i gaudir d’aquesta zona. És una àrea amb molta sortida perquè els gossos puguin estar deslligats i córrer dins d’aquest superparc", ha celebrat Betriu, que també ha remarcat que el parc està ubicat en un terreny del quart de Sornàs cedit al comú mitjançant un conveni de cessió per cinc anys renovables.

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.