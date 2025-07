'Nostàlgia' obre el nou cicle cultural 'Fils d’art' de Sant Julià de Lòria

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

Tot a punt perquè arrenqui la nova proposta cultural 'Fils d'art'. Els artistes ultimen els darrers detalls abans que s'inauguri aquest esdeveniment innovador, que tindrà lloc a Sant Julià de Lòria durant el juliol i l'agost. L'espectacle de dansa contemporània, 'Nostàlgia', serà l'encarregat d'aixecar el teló aquest dijous 3 de juliol, a les19 hores a la plaça de la Germandat. La proposta laurediana vol mostrar al públic el procés creatiu dels artistes. Per aquest motiu, des del comú indiquen que volen que els assistents entrin a dins d'aquest procés i empatitzin amb la feina que executen els artistes.

"Ens agradaria que la gent vingués amb aquesta intenció de poder aprendre d'aquests artistes sobre com van desenvolupant des de les seves disciplines artístiques els seus projectes", ha declarat la tècnica de Cultura del comú, Roser Puigbò. Aquesta tot just serà la primera edició, que té per objectiu mostrar per quin procés passen els artistes d'ençà que comencen a pensar la idea fins que elaboren el seu producte final. "Cada vegada creiem que el públic és més exigent, vol saber més coses sobretot a través de les xarxes socials on tu cada vegada coneixes més la vida dels artistes i com es desenvolupen", ha afegit Puigbò. En aquest sentit, les expectatives de l'administració comunal és que la gent "empatitzi amb la feina dels artistes" i alhora "gaudeixin".

El primer projecte que podrà observar el públic és 'Nostàlgia'. A través d'aquesta emoció, l'espectacle intentarà connectar amb el públic mitjançant la dansa contemporània, la música i l'escenografia de l'espai. "Demà presentem això i continuarà evolucionant perquè no és una cosa tancada, està viva i evoluciona, i el 21 d'agost, quan la tornem a mostrar, serà diferent", ha afirmat l'artista especialitzada en dansa, Marta Moran. Quan falta un dia per la seva posada en marxa, la ballarina explica que l'expectativa que té amb aquesta nova proposta cultural és "gaudir-ho molt i que el públic també ho gaudeixi, que sigui com un petit viatge".

El dilluns 14 de juliol s'estrenarà 'El secret del Sol', a la plaça de Sant Roc. "Serà una representació pensada per a un públic familiar i la idea ve una mica del que ens envolta. Ens vam inspirar molt en un llibre de Jordi Casamajor que parla del simbolisme que tenim a les muntanyes", ha explicat la il·lustradora d'aquesta iniciativa, Cristina Rodríguez. "El que volem explicar és una mica què volen dir aquests símbols a través d'una història", ha afegit. L'acció passarà en un bosc i, per aquesta raó, s'han pintat uns decorats de muntanya perquè els espectadors es puguin endinsar en la història. La voluntat, doncs, és explicar les arrels andorranes i "és una història que crec que és molt interessant", ha apuntat Rodríguez.

Finalment, el dijous 17 de juliol hi haurà l'exposició 'Tupida Serenor' als exteriors de la casa comuna. En aquest cas, la imatge, la poesia i elements de la natura aniran agafats de la mà, per la qual cosa es proposarà a l'espectador un viatge per les emocions a través de l'angoixa i l'estrès i com l'artista Naiara Escabias calma aquestes emocions en entrar amb contacte amb la natura. "El meu objectiu és que la gent pugui sentir aquestes emocions que sento jo des de l'angoixa inicial d'aquest soroll que hi ha en el meu cap i que parlant amb molta gent se sent identificada, i com la natura m'ajuda a evadir aquest soroll i a través de l'art també fer-ho i poder transmetre això a l'espectador", ha afirmat l'artista.