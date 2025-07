Torna la Serenalla al Prat Gran del 17 al 20 de juliol

Publicat per Víctor González La Massana Creat: Actualitzat:

La Serenalla torna al Prat Gran de la Massana del 17 al 20 de juliol amb una seixantena de parades de gastronomia, producte local i artesania. Com a novetat, aquest any hi haurà un espai dedicat a l'educació de la bicicleta adreçat a infants i joves de la mà de Pal-Arinsal. Com cada any, els concerts, els tallers creatius, les xerrades participatives, el cinema i altres propostes relacionades amb la natura i la sostenibilitat completaran l'oferta de l'esdeveniment.