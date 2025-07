Entrega del xec a l'associació Hi ArribaremComú d'Ordino

La sala del consell de comú va acollir ahir l’acte de lliurament d’un xec solidari de 1.188 euros a l’associació Hi Arribarem, que treballa per fer accessibles les muntanyes a persones amb diversitat funcional. Aquesta donació representa el 10% de la recaptació obtinguda durant la subhasta de la vaca bruna per a consum a la Fira del bestiar.