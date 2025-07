Publicat per Redacció Canillo Creat: Actualitzat:

El comú ha obert un nou aparcament amb 160 places al Prat de Sella per donar resposta a l’increment de les necessitats d’espais d’estacionament que hi ha especialment durant els mesos de màxima afluència turística i esdeveniments especials. La previsió és que també s’utilitzi per fer actes socials, culturals i festius, i esportius.