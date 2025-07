Arrenca la 2a edició del programa Curulla amb 44 joves i tres nous departaments

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El bon acolliment de la prova pilot de l'any passat del programa Curulla ha fet que enguany s'hagi engegat la segona edició amb 44 joves i tres nous departaments per localitzar als candidats. Segons ha explicat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, s'han afegit els departaments del Centre de Congressos d'Andorra la Vella, Tràmits i Compres a demanda dels joves de la primera edició. "L'any passat teníem deu opcions d'ofertes dins del comú i aquest any són tretze. Vam fer una primera sessió informativa, però també vam fer una darrera sessió d'avaluació on molts d'ells ens van demanar que els agradaria tenir altres departaments i ho vam traslladar als diferents caps del departament", ha assenyalat. En aquest sentit, Losada també ha destacat que la xifra de candidats torna a ser la mateixa, on es repartiran 24 treballadors al juliol i 20 a l'agost, ja que "va segons la disponibilitat del comú, però també dels joves, perquè volem que s'adaptin i estiguin acompanyats durant el procés pels diferents caps d'àrea".

Com cada edició, el programa Curulla ha començat amb una primera sessió informativa amb els primers joves del juliol per preparar-se per a la feina que hauran de desenvolupar a partir de dimecres. "Volem donar el màxim de cobertura a les 44 places que tenim des del comú i les dividim en els dos mesos de l'estiu", ha concretat Losada. L'objectiu de poder fer dos torns de treball és per poder adaptar-se als mateixos joves, ja que la disponibilitat de molts d'ells depèn de les famílies en tenir entre 16 i 17 anys, i per evitar que hi hagi eventuals sense tasques o que no estiguin acompanyats. "Són tasques pensades per ells. És una plaça que es necessita i està dissenyada en funció de les tasques o habilitats que van posar sobre la taula durant les entrevistes", ha destacat. Enguany, han repetit quatre treballadors, on dos d'ells han decidit canviar de departament per anar a Esports, mentre que els altres dos continuaran amb les seves tasques a Urbanisme. "Això els empodera a poder continuar amb el treball que van començar l'any passat", ha esmentat.

Les bones valoracions per part dels adolescents i dels caps d'àrea ha fet que es torni a celebrar un nou estiu amb el Curulla, una visió que va molt alineada amb la metodologia de treball de la corporació comunal. Tal com ha relatat Losada, amb tots els programes sempre es fa un període de prova per veure com va i, posteriorment, s'avalua i es proposen millores. "La idea és que, si va bé, es continuï fent perquè donem una feina a l'estiu que, com a jove, sempre es busca per tenir aquest recurs econòmic, però també que serveixi com una experiència positiva", ha mencionat, afegint que no només aprenen els joves, sinó també el comú amb les idees o aportacions que arriben dels treballadors i que es poden arribar a implementar.

Els 44 joves que participaran en el programa Curulla 2025 han hagut de passar una prova escrita sobre coneixements d'àmbit parroquial i una entrevista personal amb l'equip de Gestió de Talent i Persones, que ha valorat els interessos i habilitats de cada candidat per ajustar el perfil a la plaça ofertada. Paral·lelament, aquest dilluns també han iniciat la seva etapa laboral al comú d'Andorra la Vela tretze de joves, majors de 18 anys, com a informadors turístics al departament de Promoció Turística i Comercial.