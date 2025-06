Publicat per

La segona festa de la transhumància de Sant Julià de Lòria es va celebrar ahir al matí al pla de Conangle de Naturland amb una destacada participació. Una seixantena de persones van prendre part en la sortida per acompanyar els ramaders de la parròquia en la pujada del bestiar, una activitat emblemàtica que va reunir unes 250 vaques i una trentena de cavalls en el trajecte des de la Rabassa fins al port Negre.

Al llarg de la jornada, el públic va poder gaudir de diverses propostes al mateix pla de Conangle, com jocs tradicionals, un carrusel i una mostra de productors locals, pensades especialment per al públic familiar. Els tallers i una exhibició de gossos d’atura van completar el programa del matí, mentre que al migdia es va dur a terme un dinar popular de germanor, amb els 160 tiquets exhaurits, que va reforçar el caràcter festiu i participatiu de la cita.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va fer un “balanç molt positiu” de l’activitat i va destacar com a encertat el canvi de dates de la tardor a l’inici de l’estiu, que va afavorir l’assistència i va permetre aprofitar el bon temps. Segons va remarcar, la resposta del públic va ser molt bona i les propostes per a infants van ser “tot un èxit”. Per al mandatari comunal, la festa representa “una manera festiva de viure la muntanya, el sector primari i les activitats tradicionals”, i va subratllar la importància de donar visibilitat a la feina dels ramaders. En aquest sentit, va afirmar que, malgrat que encara caldrà consultar l’opinió dels protagonistes, “probablement” la celebració es mantindrà a l’inici de l’estiu en pròximes edicions. “Pensem que estan contents també de donar a conèixer la seva feina, i en aquestes dates els és més agradable i més fàcil”, va concloure.