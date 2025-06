Els ramaders d'Ordino donen un xec de 1.188 euros a l'associació Hi Arribarem

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sala del Consell del Comú d’Ordino ha acollit aquest dilluns l’acte de lliurament d’un xec solidari de 1.188 euros a l’associació Hi Arribarem. Aquesta donació representa el 10% de la recaptació obtinguda durant la subhasta de la vaca bruna per a consum, celebrada en el marc de la Fira del Bestiar d’Ordino. La iniciativa té una doble finalitat: posar en valor la carn de qualitat produïda al país i donar suport a projectes socials. En aquesta edició, l’associació beneficiària ha estat Hi Arribarem, entitat que treballa per fer accessibles les muntanyes a persones amb diversitat funcional.

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha destacat el compromís del Comú amb el teixit associatiu i la promoció dels valors del territori, remarcant la col·laboració entre el sector ramader i les entitats socials. Joan Rossell, president de Hi Arribarem, ha agraït la contribució afirmant que “ens ho tornen amb rialles i una onada de felicitat”. L’acte ha comptat amb la presència dels cònsols d’Ordino, representants de les cases ramaderes participants —casa Cametes, casa Gener i cal Saboyano—, així com membres de l’associació.