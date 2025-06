Canillo habilita 160 places d'aparcament al Prat de Sella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha obert un nou aparcament amb 160 places al Prat de Sella per donar resposta a l'increment de les necessitats d'espais d'estacionament que hi ha "especialment durant els mesos de màxima afluència turística i esdeveniments especials", segons informa en un comunicat. El conseller d'Infraestructures i Via Pública, Miquel Casal, ha explicat que amb el nou pàrguing "fem un pas important per descongestionar el centre i donar resposta a la demanda creixent d'espais d'estacionament, tant per als residents com per als turistes".

El cònsol canillenc, Jordi Alcobé, ha destacat que la parròquia té una necessitat real d'aparcaments i ha assenyalat que volen que l'espai "a banda de servir per millorar la mobilitat, esdevingui també un punt de trobada, on es puguin dur a terme activitats diverses en benefici del teixit social i cultural de Canillo". La previsió és que s'utilitzi per fer actes socials, culturals i festius, i esportius, com ja ha succeït amb la revetlla de Sant Joan.