La borda Gabriel serà la seu del departament de Cultura del comú

La borda Gabriel es convertirà pròximament en la nova seu del departament de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany. Aquesta és la destinació prevista per l’edifici, que actualment es troba en la fase final del procés de rehabilitació, en una actuació que també ha permès recuperar l’espai enjardinat que l’envolta i obrir nous usos públics en una zona urbana de gran densitat. El projecte s’ha desenvolupat en dues fases diferenciades. En la primera, es va consolidar l’estructura de la borda amb la reparació integral del terra i de la coberta, alhora que es va intervenir en la parcel·la exterior amb tasques de neteja, desbrossament i l’enderroc d’una antiga barraca que es trobava en desús.

En la segona fase, els treballs han inclòs la instal·lació de les infraestructures bàsiques –llum, calefacció i connexions–, la redistribució interior dels espais amb despatxos i sales de treball i la millora global de l’aïllament tèrmic. S’hi ha col·locat parquet, s’han substituït les finestres i s’ha incorporat una escala de cargol per connectar les dues plantes. També s’ha repicat la façana per recuperar-ne l’aspecte original i s’han creat nous accessos. La previsió és que l’obra estigui completament finalitzada a mitjans de juliol, a l’espera només de la instal·lació del mobiliari necessari per posar-la en funcionament.

L’actuació no s’ha limitat a l’edifici. També s’ha intervingut en l’entorn immediat amb la restauració de la font existent, l’ampliació de la placeta de l’Obac i la millora del camí de la Plana. A més, s’ha empedrat i enjardinat tot el conjunt, amb una operació d’anivellament que ha integrat la parcel·la original amb una finca veïna que anteriorment acollia un hort, adquirida pel comú a mitjans del 2024. Aquesta intervenció ha permès configurar un únic espai verd continu de gairebé 290 metres quadrats, amb vocació d’ús públic i cultural. De fet, la zona ja ha estat escenari d’actes com concerts i espectacles dins del Caldes Festival, i la voluntat és consolidar-la com a espai obert i polivalent.

Memòria històrica

El projecte s’emmarca dins la política del comú de preservar la memòria històrica de la parròquia i de generar nous focus de dinamització cultural. La borda Gabriel, amb 186 metres quadrats construïts, es va adquirir el 2022 juntament amb el jardí adjacent, seguint criteris de conservació patrimonial. L’actuació s’ha completat recentment amb la compra d’un petit terreny al carrer de l’Obac, que permetrà connectar l’espai rehabilitat amb la nova plaça de l’Església i l’avinguda Carlemany mitjançant un pas de vianants. Això facilitarà la integració del barri amb la zona històrica d’Escaldes i el territori Caldes, la qual cosa contribuirà a oxigenar urbanísticament una de les àrees més denses de la parròquia.