La parròquia de la Massana va celebrar ahir una nova edició de la benedicció de les pastures de Setúria, al Serrat de l’Esmaligat, en un acte que va reunir autoritats, ramaders i, per primer cop, ciutadania, i que va reafirmar la importància de preservar el sector primari com a part essencial del patrimoni natural i cultural d’Andorra. La jornada va evidenciar que el relleu generacional és avui un desafiament central per garantir el futur de la ramaderia al país.

“Tot el que aprenc [de ramaderia] amb la Rosa [Tomàs] m’ajudarà molt a l’hora d’estudiar”

Judith Carmona, Ajudant de vaquera





Entre els participants, va destacar el cas de Judith Carmona, ajudant de vaquera de Rosa Tomàs, qui fa més de quaranta anys que cuida bestiar a la Massana. Per segon any consecutiu, la Judith treballa a les pastures de Setúria, tot compaginant-ho amb els preparatius per començar, aquest setembre, els estudis de Veterinària a la Universitat de València. “M’agrada molt la muntanya, i tot el que aprenc amb la Rosa m’ajudarà molt a l’hora d’estudiar i treballar”, detalla. Pujant cada dia a les 8 del matí, la Judith aprèn tasques pràctiques com tractar el bestiar, reconèixer els cicles de les vaques o prevenir malalties. “Em dona consells sobre com cuidar les vaques, com punxar quan cal”, diu.

El pastor Rafa Jiménez fent la transhumància popular a la Massana.I. M.

La celebració va començar amb una transhumància popular de 300 ovelles pels carrers de la Massana. El ramat, procedent de Casa Llumeneres de Sant Julià, va iniciar el recorregut des de la plaça de l’Església, passant pel carrer Major, l’avinguda Sant Antoni i l’avinguda del Ravell, fins a arribar al Prat Gran, on es van reunir una trentena de persones per acompanyar el trajecte. El pastor Rafa Jiménez, originari de Jaén i resident a la Seu, va ser l’encarregat de conduir les ovelles durant la transhumància. “Aquí no hi ha festa ni cap dia lliure. És una vida sacrificada que avui en dia gairebé ningú vol fer”, s’enorgulleix Jiménez. Diu que és un goig gaudir del clima pirinenc i pasturar als prats muntanyosos. “De pastor se’n neix, no se’n fa. Ja ho vivia de petit amb el meu pare, qui tenia una ovella, i ho he continuat fent aquí”, somriu.

Moltes famílies es van sumar a la cita per apropar la tradició als infants. Sònia Ribot, present amb les seves filles, va reivindicar el valor de transmetre la cultura pagesa. “És important que coneguin el sector primari, la natura, la matèria primera. És un llegat molt bonic. Si el volen continuar, seria preciós. Però si no, que no es perdi”, apunta amb l’esperança que alguna de les seves nenes en sigui conscient i respecti el sector primari.

El dinar popular va exhaurir les 250 places disponibles. La jornada va finalitzar a Pal amb una hamburguesada popular i la projecció del documental Camins de tradició: la transhumància al Principat d’Andorra, produït per Patrimoni Cultural.

Per tot plegat, Setúria s’enorgulleix de dir que la ramaderia no és només passat, sinó present actiu i futur possible, marcat, però, per l’esperança que els joves, com la Judith, s’interessin i mantinguin viu el sector primari.