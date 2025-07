Impuls a les millores per a l'eficiència energètica dels Serradells

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella començarà a aplicar aquest 2025 un seguit d'accions per aconseguir l'eficiència energètica al centre esportiu dels Serradells i reduir el consum d'energia. D'aquesta manera, la corporació comunal ja ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) la convocatòria d'una subhasta nacional per adjudicar, per lots, les obres de millora. Les ofertes es podran presentar fins al 25 de juliol.

Des de la corporació comunal recorden que l’any 2023 es va realitzar una auditoria energètica al centre esportiu dels Serradells, que va detectar "diversos punts de millora" per reduir el consum energètic de les instal·lacions.

A partir d’aquest estudi, durant el 2025 la intenció és començar a aplicar les accions considerades prioritàries per aconseguir un estalvi real. Les intervencions se centraran en quatre lots: la millora del control de dos climatitzadors, el control de la humitat de l’aire a la piscina olímpica i la substitució d’elements elèctrics per sistemes més eficients, com la il·luminació i les bombes.

La inversió prevista per a aquestes actuacions és de 102.000 euros.