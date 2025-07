Encamp adjudica les obres de remodelació de la rotonda del Funicamp per prop de 38.000 euros

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp ha adjudicat les obres de remodelació de la rotonda del Funicamp per un import total de 37.850,51 euros. L'empresa encarregada de dur a terme el projecte és Construccions Neu SL, que disposarà d'un termini de tres setmanes per a executar els treballs. D'aquesta manera, el nou equipament hauria d'estar enllestit cap a finals d'aquest mes de juliol.

Les obres tenen com a objectiu una remodelació significativa, atenent que actualment la font ornamental està fora de servei i se li vol donar un nou acabat, tipus enjardinat. La rotonda s'ubica a la CG2, just a la sortida de la parròquia, concretament a l'encreuament d'aquesta via amb la CS 220 dels Cortals d'Encamp.

La rotonda del Funicamp està equipada a nivell soterrat d'un dipòsit d'aigua i diversos sortidors/ruixadors a la part superior exterior. Així, el projecte preveu desmuntar i retirar totes les instal·lacions hidràuliques i elèctriques existents que comandaven la font de la rotonda. Actualment, dins del dipòsit soterrat hi ha uns 20 centímetres d'aigua de pluja acumulada, per la qual cosa haurà de ser bombejada abans d'iniciar els treballs d'enderroc.

Fet aquest pas, es procedirà al desmuntatge i retirada dels elements ornamentals de la font i s'enderrocarà la part superficial de la rotonda. També es preveu la construcció d'un mur de tancament tapiat a fi d'independitzar l'arqueta soterrada que actualment està connectada al dipòsit. Després d'haver fet tots els treballs pertinents a l'interior per tal d'assegurar el drenatge, il·luminació i aspersió, es faran els diferents acabats per donar per conclosa la intervenció.

A causa de la situació de l'obra i al moviment de vehicles i maquinària, hi haurà impediments puntuals al trànsit rodat i al pas de vianants degudament senyalitzats.