Accés exclusiu de vianants a Incles i Ransol fins el setembre

Per preservar l'entorn natural i afavorir una mobilitat més sostenible, el Comú de Canillo restringirà l'accés rodat a la Vall d’Incles i a la Coma de Ransol durant els mesos d’estiu. Aquesta mesura té com a objectiu protegir espais d’alt valor ecològic i paisatgístic i alhora promoure formes de desplaçament més respectuoses amb el medi ambient. Els residents de les zones afectades estaran exempts de la restricció i podran accedir-hi amb els seus vehicles.

El sistema de regulació de la Vall d’Incles, que ja fa anys que funciona amb bons resultats, es mantindrà enguany entre el 14 de juny i el 7 de setembre, amb un horari de restricció de les 8 h a les 18 h. Els visitants podran aparcar abans de la barrera i disposaran d’un servei gratuït de trenet que farà trajectes cada 20 minuts entre l’inici i el final de la vall. Els vianants i ciclistes podran accedir-hi lliurement i hi haurà personal específic per al control i la senyalització.

A causa de l’èxit del model d’Incles, enguany s’implanta per primera vegada una mesura similar a la Coma de Ransol, que estarà tancada al trànsit de l’1 de juliol al 7 de setembre, entre les 9 h i les 17 h. També es podrà estacionar a la zona habilitada abans de la barrera, tot i que en aquest cas no hi haurà transport alternatiu. L’accés a peu o en bicicleta serà lliure i també s’hi disposarà de personal per gestionar la regulació.

Aquesta actuació s’inscriu dins de l’estratègia del Comú de Canillo per fomentar una mobilitat sostenible i garantir un accés ordenat i responsable a les zones naturals del territori.