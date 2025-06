Publicat per Víctor González Canillo Creat: Actualitzat:

El projecte de remodelació del carrer de la urbanització de Sant Pere del Tarter permetrà posar fi a un dels “punts negres” d’Andorra en gestió de l’aigua. Segons va explicar ahir a la tarda el cònsol major, Jordi Alcobé, en consell de comú en aquesta zona encara no s’ha construït la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals. A part d’aquesta actuació, en el marc dels treballs FEDA Ecoterm també hi farà arribar la xarxa de calor.

El projecte, a més, inclourà una transformació completa de l’espai urbà. Es tracta, segons va apuntar el conseller d’Obres i Embelliment, Sebastià Plaza, de “prioritzar el vianant i reduir el protagonisme del vehicle, amb l’objectiu de crear zones més amables, segures i accessibles”. Es construirà una nova voravia al marge dret per connectar amb més seguretat la zona de la Pleta i l’accés a les pistes d’esquí, s’eixamplaran les voravies existents i es millorarà el paviment amb granit, es renovarà la xarxa d’aigua potable, i s’instal·laran jardineres, fanals LED i altres elements de mobiliari urbà.

El projecte es desenvoluparà en dues fases –l’adjudicada ahir és la primera– i abasta el tram comprès entre la cruïlla amb la CG-2 i la carretera d’accés a l’església de Sant Pere (CS-266), amb una longitud d’actuació de prop de 490 metres. Les obres tindran un cost d’uns 2,6 milions d’euros, dels quals FEDA n’assumirà 360.000. El termini d’execució és de 14 mesos. Tenint en compte l’aturada a l’hivern per les condicions meteorològiques adverses, podria allargar-se uns tres mesos.

Cessió de vialitat

D’altra banda, el comú ha formalitzat un acord amb un privat per a la cessió anticipada i gratuïta de 90,75 metres quadrats de terreny al carrer de les Terres, a Soldeu. Aquesta cessió permetrà construir una nova voravia al marge dret del vial, en sentit pujada, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants. Les obres, que seran assumides pel comú, inclouran la urbanització de la zona, la construcció d’un mur i l’acabat estàndard de la voravia. L’actuació respon al compromís de la corporació en la millora dels nuclis urbans de la parròquia.

Un altre dels punts aprovats en la sessió va ser una modificació de l’ordinació d’Arrestos per reforçar la protecció dels signes d’Estat a la parròquia. Amb la nova norma, el comú no autoritzarà l’ús dels seus signes d’Estat –entre altres elements, la toponímia de la parròquia– en marques, noms comercials, edificis o urbanitzacions privades, per evitar confusions o usos indeguts. Excepcionalment, es permetrà l’ús dels signes d’Estat en actes o projectes oficialment reconeguts o patrocinats pel comú. La mesura té com a objectiu “preservar la identitat institucional i garantir un ús correcte dels símbols oficials”, va remarcar el cònsol menor, Marc Casal.

ACORD PER GUANYAR ESPAI PÚBLIC El comú ha arribat a un acord amb la propietat d’un projecte en construcció d’habitatges plurifamiliars a l’entrada del Tarter per reordenar la volumetria dels immobles, fet que permetrà alliberar fins al 50% de la parcel·la (fins ara era del 60%). La titularitat d’aquesta parcel·la passarà a ser del comú, que hi vol construir una plaça pública. La propietat ha acceptat perdre 5.000 metres quadrats construïts, ja que el projecte inicial en preveia 16.000 i, l’actual, 11.000. A més, els corredors que separen els edificis seran d’ús públic, però el manteniment l’haurà d’assumir la comunitat perquè en mantindrà la propietat. Alcobé va remarcar que el proper pla d’urbanisme no permetrà aquesta mena d’edificis.

El Palau de Gel.