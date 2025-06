Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tret de sortida a la tercera edició del Motand, que estrena ubicació, el recinte de Canrodes. L’edició, que compta amb 31 col·laboradors, sis més que l’any passat, espera superar el miler de visitants. A banda de Canrodes, es desenvolupa en altres ubicacions de Santa Coloma, com l’avinguda Santa Coloma, el parc fluvial i l’aparcament annex i l’aparcament de l’Intersport.

Al llarg del cap de setmana es podrà gaudir de fins a una vintena d’activitats pensades per a tots els públics: motos elèctriques, tallers de conducció, escape rooms, simuladors o activitats infantils. També s’hi instal·laran pantalles per seguir en directe el Gran Premi d’Assen (Països Baixos) del Mundial de MotoGP.

Canrodes, escenari del Motand.AGÈNCIES

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va destacar ahir l’increment de col·laboradors i que la Rider, la ruta que organitza Penya Motorista l’Esquirol, ja tingui 300 inscrits, quan l’any passat van ser 250. Per tant, va valorar que s’està davant “la consolidació” d’aquesta cita.

González va apuntar que cap a mitjan juliol ja es podria fer servir la zona d’aparcament de Canrodes, perquè es necessita “quinze dies” per posar les barreres i pintar. Tot seguit, es posarà en marxa la zona per a pupil·latge d’autocaravanes i càmpers i ja al setembre s’obrirà “la zona d’autocaravanes de rotació”.

El mandatari va recordar també que a la zona es preveu una mena de refugi climàtic, a la part que toca més el passeig del riu, i per al qual s’han aprofitat uns arbres que hi havia. A més, se’n plantaran de nous, ja que s’ha hagut de “sanejar” els que hi havia tallant-ne alguns. El refugi climàtic (amb gespa, arbres, taules i una zona de pícnic), un parc per a gossos de 1.500 metres quadrats i els lavabos haurien d’estar acabats cap a finals de juliol.