Sessions de ioga a la natura o aiguagim entre les activitats d'estiu d'Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp torna a organitzar les activitats dirigides d'estiu a l'aire lliure durant els mesos de juliol i agost. Les sessions començaran el dilluns i comptaran amb diverses propostes com ioga a l'aire lliure, zumba o aiguagim. Per accedir a les activitats cal realitzar reserva prèvia a través del web del comú o trucant al complex esportiu d'Encamp o al centre esportiu del Pas, i es pot reservar 48 hores abans de l'inici de l'activitat. La durada de les classes és d'uns 45 minuts i durant els dies festius no s'impartiran sessions, apunta el comú.

Una de les novetats d'enguany és l'activitat de sortir a córrer amb l'objectiu d'iniciar-se en aquesta pràctica esportiva o millorar la tècnica i el rendiment. L'activitat es farà els dimarts a un quart de vuit del vespre.