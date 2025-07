Publicat per Víctor González Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino s’ha compromès a destinar 1.440.000 euros a Secnoa en els propers tres exercicis. L’import és proporcional al nombre d’accions de la corporació en la societat encarregada de gestionar el domini d’Ordino Arcalís, és a dir, al 24% del total. L’ampliació de capital de l’empresa, comptant-hi les aportacions de la resta de socis, s’enfila a uns sis milions.

Els fons serviran per cancel·lar préstecs i fer noves inversions en infraestructures de generació de neu de cultiu. Una de les més importants serà la construcció d’una bassa de 33.000 metres cúbics de capacitat a la zona de la Coma. L’equipament triplicarà la capacitat actual d’emmagatzematge d’aigua per produir neu artificial. Més de quatre milions d’euros es destinaran al finançament del projecte.

“Amb el canvi climàtic cada vegada hi ha més necessitat de disposar de neu de cultiu”

Maria del Mar Coma, Cònsol major





L’objectiu de la inversió és clar: garantir la qualitat de la neu des del començament fins al final de la temporada d’hivern. La cònsol menor, Maria del Mar Coma, va apuntar en aquest sentit que oferir unes condicions òptimes per a la pràctica dels esports de neu és imprescindible perquè Secnoa pugui mantenir els bons resultats econòmics en els propers anys. “Amb el canvi climàtic cada vegada hi ha més necessitat de disposar de neu de cultiu”, va remarcar Coma.

L'aportació que es farà aquest any a Secnoa serà de 440.000 euros



En el consell de comú celebrat ahir va aprovar-se la primera aportació, per al 2025, que es tirarà endavant mitjançant un crèdit extraordinari de 440.000 euros. Em els dos propers exercicis es faran dues aportacions més de 500.000 euros, ja incloses en el pressupost corrent.

La minoria va aprovar la decisió d’aprotar poc més d’1,4 milions d’euros a Secnoa i tots els punts que feien referència a les inversions a Ordino Arcalís. “Entenem que no hi ha una altra alternativa. Només cal fixar-se en el que passa a les estacions d’esquí dels nostres veïns del sud quan no hi ha neu”, va remarcar el conseller del grup de la minoria Enric Dolsa.

Ampliació voravies

En l’ordre del dia del consell va afegir-se la modificació del plec de bases per al concurs de l’ampliació de voreres a la urbanització de la Clota Verda. El procés ha quedat desert perquè l’única empresa que s’hi va presentar oferia un preu que superava en 200.000 euros la previsió del comú per al projecte, d’uns 700.000 euros. Els canvis fets en el concurs haurien de permetre incrementar la concurrència per començar aquestes obres, clau en el procés d’embelliment. “Cal dignificar la zona i que el barri tingui un entorn més amable”, va remarcar la cònsol. A part d’ampliar les voravies, la transformació urbana de la Clota Verda inclou passar de dos carrils a un i deixar el sentit únic per pacificar també el trànsit.

Per la seva part, Dolsa va expressar els seus neguits per la variació del recorregut de la nova línia nacional aprovada d’Ordino a la Cortinada, que s’allunya de l’Hospital. La cònsol va defensar el nou disseny de les línies d’autobús i va afirmar que ara és necessari posar en marxa el servei per comprovar-ne el funcionament i si dona resposta a la demanda de la majoria d’usuaris, tot i que no es descarta demanar al Govern que s’hi facin modificacions, si mai es considerés necessari.