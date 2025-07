Reviu Ràmio celebra la quarta edició amb propostes culturals i esportives

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La quarta edició de Reviu Ràmio se celebrarà el 6 de juliol amb propostes culturals i esportives per donar a conèixer els voltants de la zona. La celebració oferirà als participants dues opcions per accedir a Ràmio. La primera serà una sortida de plantes remeieres, de 9.15 a 11.30 hores, i la segona consistirà a fer la via ferrada del Roc dels Esquers amb guia, de 8.30 a 12 hores. Al llarg del matí, i des de Ràmio mateix, es duran a terme altres activitats com ara dues visites culturals guiades per conèixer millor Ràmio i el seu entorn, una activitat d’orientació a la muntanya i una sessió de ioga a l’aire lliure. La festa culminarà amb una botifarrada popular a dos quarts de dues del migdia.

Per participar en les activitats i en la botifarrada, cal fer una inscripció prèvia a través del web del comú. Per facilitar l'accés, el comú habilitarà un servei de bus gratuït fins a Engolasters, amb sortida a les nou del matí des de la parada de Caldea.