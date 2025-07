El Motand estrena l'espai Canrodes

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tret de sortida a la tercera edició del Motand que estrena ubicació, el recinte de Canrodes. L'edició, que compta amb 31 col·laboradors, sis més que l'any passat, espera superar el miler de visitants. A banda de Canrodes, es desenvolupa a altres ubicacions de Santa Coloma, com l'avinguda Santa Coloma, el parc Fluvial i l'aparcament annex i l'aparcament de l’Intersport.

Al llarg del cap de setmana es podrà gaudir de fins a una vintena d’activitats pensades per a tots els públics: motos elèctriques, tallers de conducció, escape rooms, simuladors o activitats infantils. També s’hi instal·laran pantalles per seguir en directe el Gran Premi d’Assen (Països Baixos) del mundial de MotoGP.

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat l'increment de col·laboradors i que la Rider, la ruta que organitza Penya Motorista l’Esquirol, ja tingui 300 inscrits, quan l'any passat van ser 250. Per tant, ha valorat que s'està davant "la consolidació" d'aquesta cita.

I ha valorat que des de l'organització s'està "supercontents" de poder estrenar Canrodes com a ubicació, al mateix temps que ha concretat que cap a mitjan juliol es podria fer servir ja la zona d'aparcament, ja que es necessita "quinze dies" per posar les barreres i pintar. Tot seguit es posarà en marxa la zona per a pupil·latge d'autocaravanes i càmpers i ja al setembre s'obrirà "la zona d'autocaravanes de rotació", segons ha concretat el mandatari comunal que ha recordat també que a la zona es preveu una mena de refugi climàtic, a la part que toca més el passeig del riu, i per al qual s'han aprofitat uns arbres que hi havia; a més, se'n plantaran de nous, ja que s'ha hagut de "sanejar" els que hi havia tallant-ne alguns. El refugi climàtic (amb gespa, arbres, taules i una zona de pícnic), un parc per a gossos de 1.500 metres quadrats, i els lavabos, haurien d'estar acabats cap a finals de juliol."Intentarem afanyar-nos", ha destacat González, que ha afegit que potser l'espai de gespa "no estarà practicable" encara a finals del mes que ve, però sí que s'espera que la resta de serveis estiguin en marxa.

El cònsol ha recordat que aquestes obres s'han vist afectades en el seu calendari per les pluges, ja que inicialment estava previst que haguessin estat acabades pels Jocs dels Petits Estats. El problema ha estat que s'han aportat "terres de construcció, d'obres de la parròquia i d'altres espais" i per a la seva compactació les pluges no han estat favorables.

Aquest nou espai també suposa la comunicació entre Santa Coloma i el passeig de riu, tal com ha reivindicat. I ha incidit en la idea que el que es vol a Canrodes "és buscar que es vagin fent de tant en tant esdeveniments que la parròquia necessita i sobretot amb aquesta mirada de Santa Coloma".

Quant a les places noves que se sumaran a la parròquia, González ha recordat que a les 144 de Canrodes caldrà afegir ben aviat 155 a la Borda Nova.