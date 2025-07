L’Associació de Cultura Popular vol unes falles sense petards

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha iniciat una campanya a través de les xarxes socials per unes falles sense petards. Sota el nom “Falles lliures de petards. A Ordino, respecta els espais de la festa i gaudeix-la sense petards” es fa una crida perquè la nit del 28 de juny, revetlla de Sant Pere, la gent s’abstingui de llançar petards en els llocs on es desenvolupi la cremada de falles. L’associació recorda que la combinació de falles i crema del mai amb els petards és “altament perillosa” i recomana als aficionats als petards que busquin altres espais on no hi ha perillositat.