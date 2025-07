Publicat per Redacció / Agències Encamp Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp ja ha invertit 16 milions d’euros aquest any. D’aquests, uns 11 milions corresponen al primer trimestre, i al voltant de 3,5 milions ja s’han executat, segons va revelar ahir el conseller de Finances, Nino Marot, en consell de comú. Els projectes inclouen: la construcció del nou espai per a la gent gran, la remodelació de les Bons, la portada d’aigua i sanejament del cap del Port, millores en infraestructures comunals com diversos ponts i viaductes, el pla de millora de voravies i inversions en la xarxa d’aigua potable.

El consell ordinari del mes de juny va començar amb un fet completament extraordinari: l’absència de la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, que no va poder assistir a la sessió per motius de salut. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, va presidir la sessió i va excusar-la, tot traslladant-li “en nom de tot el comú el desig d’una prompta recuperació”, al qual van sumar-se tots els consellers.

Un altre punt aprovat va ser l’adjudicació d’un nou contracte de rènting per renovar la flota de vehicles del comú. Els nou vehicles contractats (set dels quals híbrids) substituiran els actuals, que ja estan arribant al final de la seva vida útil.

D’altra banda, Judit Torres Aguiar va prendre possessió com a consellera en substitució d’Edith Quirós, que ha deixat el càrrec per motius professionals.