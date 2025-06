L'oposició d'Encamp considera que els estudis de carrega no tenen en compte la nova construcció

Publicat per Agències Encamp Creat: Actualitzat:

Els consellers a l'oposició del comú d'Encamp creuen que l'estudi de càrrega de la parròquia encampadana no ha tingut en compte la nova construcció que proliferarà d'aquí a uns anys. "Creiem que no s'ajusten al que serà la realitat final", ha relatat el conseller de l'oposició del comú d'Encamp, José Luís Agudo. En aquest sentit, el polític d'Avancem ha comentat que això pot generar "problemes" a la parròquia derivats "d'aquesta massificació en construcció". Des de la corporació no han donat massa importància aquest fet, ja que han indicat que l'estudi "contempla tots els serveis de la parròquia" i que els experts van analitzar "com a unitat d'estudi els habitants" de la parròquia, ha mencionat el cònsol menor, Xavier Fernàndez. En aquest sentit, el cònsol ha relatat que els estudis es van enviar a Govern i que ara estan a l'espera del "retorn".

Des de l'oposició també han criticat el comú per la poca transparència donada a la població per explicar els estudis de capacitat de càrrega. En la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, marcada per l'absència de la cònsol Laura Mas per motius de salut, la formació d'Avancem ha insistit que en "les reunions de poble no hi ha hagut una transparència suficient", ha detallat consellera a l'oposció, Marta Pujol. "Els resultats de l'estudi de capacitat de càrrega d'Encamp no s'han fet públics a la ciutadania i pensem que seria un exercici de transparència necessari", ha al·legat Pujol.

Durant la sessió s'ha aprovat de forma provisional la modificació número 4 del POUPE, després del període d’al·legacions. Des de l'oposició han volgut remarcar que amb la "modificació es podia haver aprofitat per anar més enllà i reduir l'edificabilitat", ha esmentat Pujol. El grup a l'oposició considera que l'edificabilitat parroquial "és desmesurada" perquè els edificis que s'estan construint tindran set plantes o més i seran massa "alts", ha precisat Pujol. En aquest sentit, han reclamat que l'urbanisme sigui més sostenible i equilibrat.

L'equip de govern ha defensat que el 2019 ja es va portar a terme una modificació de l'edificabilitat. "El comú d'Encamp ja va preveure una reducció de l'edificabilitat", ha sostingut Fernàndez. El cònsol ha especificat que tot ja va quedar definit fa sis anys, pel qual a partir de la zona més cèntrica es regula l'alçada que poden tenir els edificis i, després, com més lluny del centre, l'edificabilitat es va reduint. "Tot això ja ho vam realitzar el 2019 i ara hi ha altres comuns que han començat a fer aquest procés de revisió dels POUPS", ha detallat Fernàndez.

L'abonament matinal del gimnàs queda fix



La prova pilot de l'abonament de matins que va impulsar el comú pels dos centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa han tingut una bona resposta. "Ha estat un èxit", ha qualificat el conseller de Finances i d'Esports, Nino Marot. Davant l'increment d'abonaments que van experimentar els espais i la quantitat de temporers que arribaven a l'hivern, es va produir una saturació pel qual va generar que es tanquessin les inscripcions i fins i tot hi va haver llistes d'espera. Com a solució, l'administració encampadana es va empescar un abonament matinal que es va posar en marxa el mes de novembre. Aquest iniciava a un quart de 7 del matí, en el cas d'Encamp, i a dos quarts de vuit en el cas del Pas de la Casa.

Això ha tingut una molt bona resposta, atès que Marot ha anunciat que es van aconseguir uns ingressos extres de gairebé 77.000 euros. A més, des del mes que es va posar en funcionament fins al juny d'aquest 2025 s'han registrat 1.775 nous abonaments. Davant aquestes bones dades, a la sessió del consell de comú s'ha aprovat que l'abonament deixi de ser una prova pilot i passi a ser fix. Oposició també hi ha votat a favor.

A Encamp, els horaris del gimnàs són de 6.15 a 15 hores de dilluns a divendres, de 9 a 20 hores els dissabtes i de 9 a 14 hores els diumenges. La piscina està oberta de 7 a 15 hores de dilluns a divendres. Al Pas de la Casa, el gimnàs obre de 7:30 a 15 hores de dilluns a divendres, de 9:30 a 13 hores i de 15 a 22 hores els dissabtes, i de 15 a 22 hores els diumenges. La piscina està disponible dilluns, dimecres i divendres.

D'altra banda, el comú ha presentat l'execució pressupostària del primer trimestre del 2025. A tancament del 31 de març, la corporació va tancar l'exercici amb un superàvit de més de 5 milions d'euros. "D'aquest resultat estem molt satisfets", ha valorat Marot. "Nosaltres sempre en matèria d'ingressos som molt prudents i comptem una partida inferior a la que pugui ser realment, i en l'àmbit de despeses intentem imputar-hi unes despeses molt més grans de les que realment creiem", ha explicat el titular de Finances. A més, el cònsol menor ha destacat que el comú té en marxa obres de millora i remodelació d’equipaments i infraestructures públiques per valor de 16 milions d’euros en inversions.

Els gossos continuaran sense tenir accés en dos passejos



Un altre tema tractat durant la sessió ha estat la voluntat d'aixecar la prohibició de passejar els canins per algunes avingudes de la localitat. La proposta ha estat demanada pels consellers de l'oposició en els precs i preguntes. Concretament, han proposat si seria possible poder treure els gossos en el passeig de Mojácar i en el passeig de l'Alguer. En aquest últim, el decret de prohibició es va impulsar durant la pandèmia i s'hi recull que seria temporal. El cònsol ha respost, en el cas del Passeig de l'Alguer, que és una zona on hi ha l'escola bressol i també és un lloc de pas de nens i nenes per accedir a les escoles. Per tant, no es plantegen aixecar la prohibició perquè així aquest col·lectiu "poden jugar" en un espai de zones verdes.

En el cas del passeig de Mojácar, el cònsol ha comentat que és una zona de pas de la gent gran, però també és una zona de difícil d'accés pel que fa a les mànegues d'aigua de neteja i això els dificultaria el sanejament dels excrements que es produïssin en aquesta zona. Per tant, l'ens comunal ha descartat les dues propostes, tot i que Fernàndez ha posat sobre la taula la possibilitat de canviar la denominació del decret i treure la part de temporal.

Finalment, en el consell s'ha fet oficial el nomenament de la nova consellera del comú, Judith Torres, en substitució d'Edith Quirós qui va renunciar el càrrec de consellera de Sistemes d'Informació per motius professionals. Torres ha fet el jurament com a nova consellera durant la sessió.