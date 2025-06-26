ANDORRA LA VELLA
Una interina denuncia un superior per assetjament
Un cas polèmic esquitxa els responsables de la institució pública de la capital. Una treballadora interina que forma part de l’equip del comú d’Andorra la Vella ha presentat una denúncia al departament de Gestió de Persones i Talent, segons informen fonts oficials de l’organisme. El motiu que ha portat la interina a tirar endavant amb el procediment és un pressumpte delicte d’assetjament. El responsable d’aquesta agresió seria, doncs, un superior de la denunciant, membre del mateix equip de treball.
La treballadora en qüestió es trobava en una situació laboral de procediment d’acomiadament, tot just abans de prendre la decisió d’imposar la demanda en la qual assegurava haver patit l’assetjament. Aquesta és tota la informació que ha pogut facilitar el comú de la capital “per una qüestió de confidencialitat de dades”. Per ara, el comú està valorant la situació i, paral·lelament asseguren que el cas “en aquests moments s’està instruint”, tal com afirmen les fonts oficials de l’organisme.