CULTURA
El Dijous de Rock amb concerts temàtics passa al Parc Central
El festival canvia les dates i se celebrarà durant el mes de juliol
El Dijous de Rock canvia d’ubicació, s’avança al calendari i proposa concerts amb diferents “colors” musicals. Enguany, com van anunciar ahir el cap de Cultura del comú d’Andorra la Vella, Jan Cartes, i la cònsol menor, Olalla Losada, el cicle musical –que comptarà amb sis concerts repartits en tres dijous– se celebrarà aquest juliol al Parc Central. Uns canvis que s’han impulsat des del comú de la capital amb la voluntat que la meteorologia sigui més favorable que la del mes de setembre, i també per reforçar-ne el caràcter popular. “És un espai on tothom passa pel costat de l’escenari i, per tant, s’hi pot afegir tot i no haver-se’n assabentat. A vegades també està bé que, per casualitat, et trobis amb un grup de música que no coneixes i el puguis descobrir”, va apuntar Losada.
Els canvis responen a una voluntat que la meteorologia sigui més favorable
L’esdeveniment musical arrencarà el 10 de juliol amb una nit de caire poètic, protagonitzada pel músic argentí Manuel Fernández, que oferirà un repertori amb composicions íntimes que combinen folk, electrònica i textures instrumentals, i pel duet Veu Silent, format per David Sanz i Roser Puigbò. El 17 de juliol serà el torn de la nit del folk, el rock i el soul, amb Juli Barrero i amb Antònies Darknes.
El cicle es tancarà el 24 de juliol amb una nit de pop-rock contundent protagonitzada per la banda de rock català Komanem, i Freyja.