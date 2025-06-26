SANT JULIÀ DE LÒRIA

El Centre Cultural Lauredià estarà enllestit a principis de l’any vinent

La previsió és finalitzar les obres a finals de gener del 2026 per acollir programació aquella mateixa temporada

La sessió del consell de comú de Sant Julià de Lòria.

AGÈNCIES

Iker Mons
Publicat per
Iker Mons
Sant Julià de Lòria

Creat:

Actualitzat:

El comú lauredià va tancar l’exercici pressupostari del 2024 amb un superàvit de 2,8 milions d’euros, resultat d’ingressos liquidats per valor de 20,7 milions i despeses executades de 17,9 milions. La liquidació va ser aprovada ahir en sessió de consell de comú amb el suport de la majoria, mentre que els tres consellers d’UL+DA es van abstenir, criticant la baixa execució d’inversions i la manca de seguiment del pressupost.

“Per fi, durant la temporada 2026, podrem obrir el centre cultural a la ciutadania”
Cerni Cairat, Cònsol major lauredà

Un dels factors que ha condicionat l’execució pressupostària és la reconducció de 4,8 milions d’euros en inversions l’any 2025, principalment relacionades amb el projecte del Centre Cultural Lauredià, situat a la plaça Germandat, que s’està reconstruint en fases a causa d’un incendi fa uns anys. El cònsol major, Cerni Cairat, va justificar aquest decalatge en la necessitat de revisar i controlar millor el projecte per assegurar-ne l’eficiència i evitar desviacions pressupostàries. Actualment, s’estan duent a terme les instal·lacions tècniques als auditoris del Centre Cultural –llum, so i seguretat–, i a partir de l’agost s’iniciarà el muntatge de façana i revestiments interiors. La previsió és que l’obra estigui completada a finals de gener del 2026, i que la programació cultural comenci aquella mateixa temporada. “Per fi, durant la temporada 2026, podrem obrir el centre a la ciutadania”, va afirmar Cairat.

“És un pressupost fet per complir el tràmit, però sense rigor ni seguiment real”
Josep Majoral, Conseller de la minoria comunal

Presssupost no executat

“Hem executat un 52% del pressupost inicial, la mitjana dels darrers anys”, va afirmar Cairat, tot i reconèixer que cal millorar l’ajust entre previsió i execució. El conseller de Finances, Joan Malea, va afegir que s’espera recuperar el ritme el 2025 i tornar a una execució pressupostària més estable.

Des de l’oposició, el conseller Josep Majoral va criticar que dels 12 milions d’euros pressupostats en inversions, només se n’hagin executat 5. “És un pressupost fet per complir el tràmit, però sense rigor ni seguiment real”, va afirmar, remarcant que mancaven inversions prioritàries com la de la mateixa plaça Germandat, l’aparcament soterrani o una futura residència universitària. També va destacar mancances en neteja i manteniment de la parròquia. “Hi ha set milions que el ciutadà no ha vist revertits en millores”, va lamentar

Pel que fa al deute, el comú va reduir el seu endeutament directe un 16%, situant-lo en 2.976.987 euros a finals del 2024. No obstant això, el deute de les societats públiques participades ha augmentat significativament, passant de 4,68 a 6,37 milions d’euros (+36%). En conjunt, el deute consolidat global ha crescut un 13%, situant-se en 9.346.050 euros, un milió més que l’any anterior.

El cònsol va voler destacar la part positiva de no haver executat les inversions previstes. “Hem generat certs estalvis que no estaven previstos, per tant, tot i que hi ha aquesta qüestió del decalatge pressupostari, també hi ha una qüestió positiva”, va indicar.

EL COMÚ ADAPTA EL POUP PER REGULAR L'EDIFICACIÓ SEGONS LA COTA

El comú de Sant Julià de Lòria va aprovar la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) amb la voluntat de regular millor el desenvolupament urbanístic i evitar la construcció descontrolada. El nou text recupera la normativa urbanística original del POUP del 2006, que establia que, a mesura que s’edifica en cotes més altes, la parcel·la mínima ha de ser més gran i es redueix la construcció de blocs plurifamiliars allunyats dels serveis i nuclis consolidats.

“El que no és racional és construir grans blocs d’habitatges lluny dels serveis bàsics. Amb aquesta modificació volem evitar un model de creixement com el d’altres parròquies i apostar per una urbanització més equilibrada i sostenible”, va apuntar el cònsol major.

El comú també va anunciar la convocatòria d’un concurs públic per contractar una empresa especialitzada que assessori en la redacció de la revisió completa del POUP. La previsió és adjudicar els treballs en les pròximes setmanes i disposar del nou pla en el termini d’un any.

La suspensió de noves urbanitzacions continuarà vigent fins que la revisió estigui finalitzada, amb l’objectiu d’endreçar el territori.

MILLOR GESTIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS FERALS

El comú vol intensificar la gestió de les colònies de gats ferals, amb la contractació d’un cap de servei de medi ambient i una nova partida pressupostària destinada al control i esterilització d’aquests animals. Durant el 2024, s’han esterilitzat una seixantena de gats dels aproximadament 300 de censats a la parròquia. “S’han de tractar aquests animals com la llei estableix. Això requereix mitjans econòmics”, va apuntar Majoral.

A més, el comú treballa en l’aprovació d’una nova ordinació d’higiene pública per alimentar i cuidar colònies, en col·laboració amb entitats; preveu actualitzar el règim sancionador i esperen tenir totes les colònies controlades en els pròxims anys.
