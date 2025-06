Campus d'esports per a infants al Palau de Gel durant l'estiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Palau de Gel d'Andorra presenta el nou Campus Multi Esports PGA 2025 adreçat als infants d'entre 6 i 10 anys. La iniciativa, amb col·laboració del comú de Canillo, busca oferir una alternativa esportiva, educativa i lúdica als tradicionals esplais d'estiu, amb diverses activitats durant l'estiu. Entre aquestes destaquen l'escalada, el patinatge o el bàsquet. Les activitats són dinamitzades per monitors del Palau de Gel i es realitzen en horari de 10 a 17 hores amb dinar inclòs. El preu per a socis del Palau de Gel és de 185 euros la setmana, mentre que pels no socis és de 199 euros. Les inscripcions es poden fer fins 15 dies abans de l’inici de cada setmana de campus.

La directora del Palau de Gel, Sira Puig, ha manifestat que "amb aquest campus volem apropar l'activitat física als més petits d'una manera divertida, inclusiva i segura. És una proposta que aposta per la diversitat esportiva i per valors com la convivència i la cooperació".