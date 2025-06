60 cases escaldenques comencen a tenir nom propi

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Tot i ser la darrera parròquia en formar-se, centenes de persones formen part de la història d'Escaldes-Engordany, una història que continua viva i que no s'ha de deixar perdre en el temps. Aquest és el principal objectiu del projecte 'Les cases tenen nom', una idea impulsada pel comú escaldenc i l'arxiu nacional parroquial per portar a l'actualitat les formes de viure i conviure dels avantpassats. "Es basa en un llibre on s'explica les vivències de les persones que formaven l'Escaldes-Engordany d'abans, la dels anys 50" ha explicat el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa. En total, 60 cases de famílies escaldenques han compartit tant fotos, com experiències i tota mena d'informació per poder dur a terme el llibre 'Les cases tenen nom' i les càpsules audiovisuals promocionals.

El comú només és un "recaptador", segons ha mencionat Closa, ja que s'ha encarregat recollir la informació i de treballar-la per poder arribar a tots els públics. "Hem fet un llibre, que es pot comprar o descarregar en PDF, i, a banda, hem llançat unes càpsules audiovisuals a les nostres xarxes socials" ha revelat. La idea de poder tenir-ho en format digital no és casualitat. La raó és que, com es vol portar la història inclús a les generacions més joves, s'ha treballat en les càpsules per arribar als més joves. Uns vídeos que, aquest dijous a la plaça de l'església, se n'han estrenat cinc, però que començaran a sortir de forma periòdica tots els diumenges a les xarxes socials del comú.

"Volíem fer-ho en un llibre curt, però vam veure que no podíem arribar a explicar-ho tot" ha concretat Closa. Encara que el projecte ja està engegat i ha estat presentat aquest dijous a la nova plaça escaldenca, la qual s'ha emplenat de gom a gom, des de la corporació comunal han remarcat que no està tancat. "Tothom que vulgui participar i aportar les seves experiències serà benvingut. Des del comú ho agraïm molt" ha conclòs.