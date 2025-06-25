Canillo
Tancada la piscina del Palau de Gel per pèrdues d'aigua
Les persones abonades poden utilitzar la instal·lació comunal d'Encamp o el Pas
La piscina del Palau de Gel es troba tancada per pèrdues d'aigua. Així ho ha anunciat aquest matí la instal·lació, apuntant que els tècnics estan treballant per resoldre el problema, realitzant diferents proves d'estanquitat i inspeccions tant a les canonades com a la sala de màquines. La instal·lació informa que un cop finalitzada la reparació, es comunicarà la data de reobertura. Les persones abonades podran utilitzar la piscina comunal d'Encamp o el Pas.