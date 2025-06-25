Sessió de comú
Sant Julià tanca amb un superàvit de 2,8 milions l'any passat
La minoria s'absté en l’aprovació de la liquidació pressupostària per la baixa execució
El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest matí la liquidació de comptes de l'any passat que s'ha tancat amb un superàvit de 2.809.888 euros. La minoria s'ha abstingut per "la manca de control i de rigor" en l’execució pressupostària, segons ha manifestat el conseller Josep Majoral. L'execució del 2024 ha estat del 75% dels ingressos previstos, 20.702.529 euros sobre un pressupost final de 27.780.882 euros. La liquidació del pressupost del 2024 reflecteix 17.892.641 euros. A més, el deute total a 31 de desembre de 2024 se situa en 9.346.050 euros, que representa un 54% d’endeutament sobre els ingressos corrents.
Majoral ha criticat especialment el baix nivell d’inversió executada. "Dels 12 milions d’euros pressupostats, només se n’han fet 5. Això vol dir que hi ha set milions que el ciutadà no ha vist revertits en millores", ha assegurat. Entre les inversions que ha considerat prioritàries i no executades ha destacat l’aparcament de la plaça de la Germandat o la residència universitària.
El conseller de la minoria laurediana també ha expressat preocupació per les mancances en neteja i manteniment de la parròquia, i ho ha relacionat amb la gestió de colònies de gats i de coloms. "És una problemàtica que cal afrontar amb recursos i amb planificació, i el pressupost no ha reflectit aquest compromís”, ha afirmat.
Per la seva banda, el cònsol major, Cerni Cairat, ha justificat la baixa execució pel "replantejament del projecte del centre cultural", que representa la inversió més important i que s’ha traslladat en gran part al 2025. Tot i això, ha reconegut que "si es pressuposta una cosa, cal intentar executar-la".
Cairat també ha destacat que aquest replantejament ha generat estalvis i una millor planificació de l’obra, que es preveu finalitzar a principis del 2026. Respecte a la gestió de les colònies de gats i coloms, ha subratllat que s’hi ha destinat més recursos i que s’està treballant en una nova ordenança per regular-ne la convivència amb criteris tècnics i legals.
Finalment, la sessió de comú ha aprovat per unanimitat la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), amb l’objectiu de limitar la construcció de grans edificis a cotes altes i millorar l’equilibri urbanístic de la parròquia.