Sant Julià reestructura el servei de circulació per falta de personal
El comú incorporarà la figura de l'agent cívic
El comú de Sant Julià ha decidit reestructurar el servei de circulació per falta d'agents. Actualment, n'hi ha 21 en actiu, tot i que el comú estima que n'hi hauria d'haver almenys 25. En els últims anys el nombre d'agents s'ha anat reduint progressivament, amb una disminució d'entre 6 i 7 efectius, i això sumat a la manca de candidats als edictes convocats per cobrir les places vacants, motivada en bona part pels salaris d'entrada més baixos del país, "han fet evident la necessitat d'abordar una revisió de la part inferior de l'escala salarial tècnica per poder captar nou talent i estabilitzar la plantilla", apunta el comú. Aquesta reestructuració també és causada per la prejubilació del cap de servei després de 30 anys de trajectòria professional al comú. "Aquesta transformació no només busca millorar les condicions dels professionals, sinó també fer més eficient i proper el servei que oferim", ha declarat Cristian Mayoralas, conseller de Circulació i Aparcaments.
Incorporació de la figura de l'agent cívic
El comú incorporarà la figura de l'agent cívic, que vetllarà pel bon ús de l'espai públic, la tinença responsable d'animals de companyia o el correcte dipòsit dels residus. "Amb aquests canvis volem que la ciutadania noti una millora real en el seu dia a dia: més netedat, més ordre, més proximitat", ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat.
Paral·lelament, també es milloraran i regularan les places d'estacionament existents, i s'estudiaran nous emplaçaments que permetin donar resposta a les demandes actuals i futures de mobilitat a la parròquia. Per aquest motiu, el conseller de Circulació assumirà el càrrec a temps complet a partir del setembre.