El Pas de la Casa celebra la Festa Major de Sant Pere amb dos dies plens d’activitats

L’edició d’enguany retrà homenatge a Joan Martínez Segura, pioner del Pas, traspassat el gener passat

Cartell de la Festa Major del Pas de la Casa

Cartell de la Festa Major del Pas de la Casa

El Pas de la Casa tornarà a viure la Festa Major de Sant Pere els pròxims 28 i 29 de juny amb un programa ple d’activitats lúdiques, esportives i familiars. L’edició d’enguany retrà homenatge a Joan Martínez Segura, pioner del Pas, traspassat el gener passat.

La festa començarà dissabte a les 7 h amb el concurs de pesca Memorial Francesc Carrasco a l’estany de les Abelletes. Des de les 10 h, la batucada de Nextart animarà els carrers del poble i la plaça de l’Església acollirà, fins a les 20 h, un mercat tradicional. Al migdia, els participants del concurs podran gaudir d’una costellada popular als berenadors de l’estany, i a partir de les 13.30 h s’oferirà una hamburguesada gratuïta a la plaça, amb tiquet previ (màxim cinc per persona), disponible a l’Oficina de Turisme.

La tarda de dissabte estarà dedicada als més petits amb inflables, jocs d’aigua i un taller musical amb el Drapaire Musical al carrer Comtes de Foix. A les 17 h hi haurà un berenar popular a la plaça. A les 19 h es disputarà un concurs de petanca, i a partir de les 22.30 h la música serà la protagonista amb el grup de versions Nasau Music Group i la sessió de DJ Madam.

Diumenge al matí se celebrarà el Campionat de trial Memorial Àngel Posada Segura, de 8.30 h a 13 h a l’aparcament d’Abelletes. A les 11 h es farà una activitat de pintacares a la plaça i, a les 12 h, la missa solemne a l’església de Sant Pere donarà pas a l’acte d’homenatge a Joan Martínez Segura per la seva tasca al servei de la comunitat.

La paellada popular tindrà lloc a les 13 h, també amb tiquet limitat a 300 racions. A les 15 h, l’actuació flamenca de Decantera Rumba prendrà el relleu, i a la tarda es repetirà el Parc Mulla’t, seguit per la Festa de l’Escuma i la festa Holi a les 16 h. La celebració es clourà amb una sessió del DJ Renzo a les 19 h.

