Encamp
El Pas de la Casa celebra la Festa Major de Sant Pere amb dos dies plens d’activitats
L’edició d’enguany retrà homenatge a Joan Martínez Segura, pioner del Pas, traspassat el gener passat
El Pas de la Casa tornarà a viure la Festa Major de Sant Pere els pròxims 28 i 29 de juny amb un programa ple d’activitats lúdiques, esportives i familiars. L’edició d’enguany retrà homenatge a Joan Martínez Segura, pioner del Pas, traspassat el gener passat.
La festa començarà dissabte a les 7 h amb el concurs de pesca Memorial Francesc Carrasco a l’estany de les Abelletes. Des de les 10 h, la batucada de Nextart animarà els carrers del poble i la plaça de l’Església acollirà, fins a les 20 h, un mercat tradicional. Al migdia, els participants del concurs podran gaudir d’una costellada popular als berenadors de l’estany, i a partir de les 13.30 h s’oferirà una hamburguesada gratuïta a la plaça, amb tiquet previ (màxim cinc per persona), disponible a l’Oficina de Turisme.
La tarda de dissabte estarà dedicada als més petits amb inflables, jocs d’aigua i un taller musical amb el Drapaire Musical al carrer Comtes de Foix. A les 17 h hi haurà un berenar popular a la plaça. A les 19 h es disputarà un concurs de petanca, i a partir de les 22.30 h la música serà la protagonista amb el grup de versions Nasau Music Group i la sessió de DJ Madam.
Diumenge al matí se celebrarà el Campionat de trial Memorial Àngel Posada Segura, de 8.30 h a 13 h a l’aparcament d’Abelletes. A les 11 h es farà una activitat de pintacares a la plaça i, a les 12 h, la missa solemne a l’església de Sant Pere donarà pas a l’acte d’homenatge a Joan Martínez Segura per la seva tasca al servei de la comunitat.
La paellada popular tindrà lloc a les 13 h, també amb tiquet limitat a 300 racions. A les 15 h, l’actuació flamenca de Decantera Rumba prendrà el relleu, i a la tarda es repetirà el Parc Mulla’t, seguit per la Festa de l’Escuma i la festa Holi a les 16 h. La celebració es clourà amb una sessió del DJ Renzo a les 19 h.