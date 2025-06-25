Telecomunicacions
Ordino estrena una aplicació per millorar la comunicació amb els ciutadans
El programari eAgora substituirà l'actual Ordinoesviu
Els telèfons mòbils són l'accessori indispensable de les societats modernes, molt poca gent continua sortint sense el propi al carrer. Aquest és un aspecte que es coneix des del comú d'Ordino i, veient la necessitat de poder transmetre tota la informació de forma digital, s'ha presentat la nova aplicació eAgora, la qual substituirà a l'actual Ordinoesviu. "Hem volgut fer un pas endavant i oferir una eina més actualitzada, més dinàmica, més àgil i amb moltes més funcionalitats", ha destacat la consellera de Comunicació i Sistemes d'Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme d'Ordino, Meritxell Rabadà. Una nova eina que s'ha hagut de llançar, ja que Ordinoesviu s'ha quedat "obsoleta" i ja no es rebien incidències, els nous usuaris no es podien inscriure i, inclús, aquelles persones que utilitzaven l'aplicació no la podien actualitzar.
Uns 200 usuaris ja comencen a gaudir de la nova aplicació ordinenca, tot un canvi que fa que la comunicació sigui molt més fluida. Però, tant Rabadà com la tècnica de Comunicació i Participació Ciutadana d'Ordino, Ester Pons, han destacat que el canvi no és automàtic, sinó que els usuaris s'han de poder descarregar i inscriure en eAgora. A Ordinoésviu, els usuaris actuals ja passaven els 3.000 i la voluntat és que en eAgora es puguin assolir les mateixes xifres i, inclús, traspassar-les. "Això és una aplicació no només per als veïns de la parròquia, sinó també per als habitants del país i turistes" ha mencionat Pons, revelant que la plataforma no és exclusiva del comú, sinó que està impulsada per un programador espanyol i on també es pot consultar informació d'altres regions properes o països.
L'aplicació ja està disponible per a Android i iOS, i el perfil del comú d'Ordino ja està operatiu. Amb un disseny molt més intuïtiu i visual, Rabadà ha destacat que aquesta serà una forma de poder rebre una "comunicació bilateral" molt més senzilla amb el ciutadà. Els únics requisits que es demana per accedir-hi és un nom i un correu. A partir d'aquí, cal marcar com a favorit la pàgina del comú d'Ordino, on també es podran posar notificacions personalitzades mitjançant la implementació de subàgores. "Fins ara tenim tres entitats adherides que són l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, l'Esbart Valls del Nord i el club de karate Xavi Herver. Tindran un canal que es pot consultar per separat o dins del mateix comú" ha explicat Pons, remarcant que totes les entitats interessades i que depenguin de la corporació comunal també podran entrar-hi. Una de les novetats que a Ordinoésviu no es tenia és l'agenda actualitzada, on els usuaris podran estar al dia de totes les activitats que es fan a la parròquia. També hi haurà un apartat d'incidències i suggeriments, per poder deixar una constància sobre les millores o possibles problemes que els ciutadans detectin, així com s'enviaran notificacions per a qualsevol notícia important com pot ser un tall de carretera. "Funciona com a qualsevol aplicació, es pot fer 'scroll' i hi haurà una part de 'descobreix' per poder mirar altres entitats o informacions relacionades que encara no estiguin marcades com a favorites" ha esmentat. Altrament, s'implementarà un servei d'objectes perduts perquè les persones puguin penjar les seves informacions si busquen o troben algun ítem i un apartat per a dubtes amb l'aplicació, que estaran regulats pel mateix comú d'Ordino.
D'altra banda, Rabadà ha avançat que s'està treballant a poder fer enquestes o processos participatius mitjançant l'aplicació. "El procés que tenim ara no el podíem posar perquè encara no l'havíem presentat, però podem fer qualsevol mena d'enquesta de satisfacció o de demanda" ha concretat Pons. Des del comú d'Ordino han animat a tothom a descarregar-se l'aplicació per continuar connectats i informats sobre totes les novetats de la parròquia.