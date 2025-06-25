Mobilitat
Nous horaris i parades del transport comunal d'Escaldes
Els canvis afecten especialment a les zones d'Engolasters, els Vilars i Sant Jaume
Les línies regulars del transport parroquial d'Escaldes s'ajustaran a partir de dilluns per adaptar-se a les necessitats dels usuaris. El comú ha informat que els canvis afecten especialment a les zones d'Engolasters, els Vilars i Sant Jaume, amb nous horaris i parades per millorar la connexió entre barris i optimitzar el servei.
D'aquesta manera, hi haurà una nova connexió entre Engordany i la part alta de Fiter i Rossell, amb tres parades noves: Cruïlla dels Vilars (pujada i baixada) i Els Baus. A més a més, es reestructura el trajecte de tornada per unificar les arribades al centre de la parròquia.
També es modifica la línia de caps de setmana per arribar a punts clau com el centre d'atenció primària del Prat Gran i la llar de jubilats.
Aquests canvis, segons comuniquen des de la corporació comunal, es basen en dades d’ús del servei i enquestes als usuaris.