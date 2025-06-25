Lleure
La Massana inicia l'oferta d'estiu amb l'observació astronòmica com a protagonista
Enguany, segons el comú, l'oferta inclou propostes per a tots els públics i edats
La Massana enceta aquest dimecres la temporada turística d'estiu, amb l'observació astronòmica com a gran protagonista, però no la única. Les primeres activitats que es posaran en marxa seran les relacionades amb l'astroturisme, que cada cop tenen més demanda segons el comú, i que es poden organitzart gràcies a la doble certificació com a Destinació Turística i Starlight. En aquest sentit, s'inclouen dues experiències; una amb passejada, degustació de productes locals i observació als voltants de les bordes del Cardemeller; i una altra més familiar al Coll de la Botella.
Enguany, el programa és més variat que mai amb propostes per a tots els públics i edats, i es posa en marxa una agenda d'activitats familiars. Algunes de les rutes seran el Bosc dels Menairons, la ruta del Tamarro Massa i el joc de pistes de la Serenalla. S'han organitzat diversos escape games a l'aire lliure. A partir del 5 de juliol es reobrirà el telecabina d'Arinsal, per accedir al Parc Natural del Comapedrosa.