ANDORRA LA VELLA
Una jornada marcada pel bon ambient, l’aroma d’arròs acabat de fer i, per moments, per la pluja. Aquests van ser els principals ingredients de la Festa del Poble d’Andorra la Vella, que ahir va reunir centenars de persones al Parc Central en una celebració popular que va combinar gastronomia, música i activitats per a totes les edats.
L’edició d’enguany, que es va traslladar al Parc Central a causa de les obres a la plaça del Poble, va començar amb molt bon peu. La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, va destacar la bona acollida per part de la ciutadania, amb la venda de 500 tiquets a un preu simbòlic per participar en l’arrossada popular. “L’ambient és molt festiu, la gent gaudeix de la jornada, tant els que estan entaulats com els que s’estiren a la gespa per seguir els concerts i les activitats”, va afirmar Losada.
Tot i que el dia es va mantenir majoritàriament assolellat, el Servei Meteorològic va activar un avís taronja per pluja entre les tres i les cinc de la tarda. Aquesta previsió va obligar el comú a modificar una de les activitats previstes: l’espectacle infantil programat per a les 17 hores es va traslladar a la sala Consòrcia del Centre de Congressos per garantir-ne el correcte desenvolupament en cas de ruixats.
Pel que fa a l’emplaçament escollit per a la festa, la cònsol menor va valorar molt positivament la resposta del públic al nou espai. “L’aposta pel Parc Central ha funcionat i la gent ha respost”, va assegurar Losada, tot afegint que, encara que la voluntat és tornar a celebrar la festa a la plaça del Poble un cop acabades les obres, el consistori no descarta mantenir l’actual ubicació en futures edicions, vistos els bons resultats.
La jornada va tancar amb activitats musicals i familiars, que van continuar fins ben entrada la tarda. Malgrat la inestabilitat meteorològica, la celebració va mantenir el bon ritme i l’esperit popular que la caracteritza.