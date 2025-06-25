Canillo
Jornada de portes obertes per promocionar l’oferta esportiva local
Els clubs esportius mostren les seves disciplines en una tarda plena d’activitats lúdiques i participatives per a totes les edats
El Comú de Canillo ha celebrat aquest dimecres, 25 de juny, una Jornada de Portes Obertes dels Clubs Esportius del poble, amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta esportiva local i fomentar la participació ciutadana en les diferents disciplines. L’activitat, adreçada a totes les edats i oberta a tothom, ha tingut lloc aquesta tarda a l’espai de l’antic càmping Plana.
Durant la jornada, cada club esportiu ha mostrat la seva proposta mitjançant demostracions i punts informatius, en un ambient festiu i familiar. La consellera d’Infància, Joventut i Esports del Comú, Laura Riba, ha destacat que “aquesta jornada és una oportunitat perquè petits i grans descobreixin tot el que els nostres clubs poden oferir, en un ambient lúdic i obert a tothom”.
A més de la presència dels clubs, l’esdeveniment ha comptat amb un ampli ventall d’activitats gratuïtes per a infants, joves i famílies, com ara inflables —amb un futbolí humà i un “boti-boti”—, espectacles i tallers d’aeri ioga, iniciació a l’skateboarding amb tècnics especialitzats, dinamització del bike park, circuits amb Azyrollers, proves d’obstacles amb membres de la Olympus Race, animació coreogràfica i una actuació musical en directe a càrrec de la Canillo’s Band Tocand.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha valorat molt positivament la jornada, remarcant que “aquesta jornada festiva busca reforçar els vincles entre clubs, famílies i el territori, tot posant en valor la pràctica esportiva”.