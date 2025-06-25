Andorra la Vella
El DijousdeRock es trasllada al Parc Central i aposta per concerts temàtics
El cicle musical comptarà amb sis concerts
El DijousdeRock canvia d'ubicació, s'avança al calendari i proposa concerts amb diferents "colors" musicals. Enguany, com han anunciat aquest dimecres el cap de Cultura del comú d'Andorra la Vella, Jan Cartes, i la cònsol menor, Olalla Losada, el cicle musical —que comptarà amb sis concerts repartits en tres dijous— se celebrarà aquest juliol al Parc Central. Uns canvis que s'han impulsat des del comú de la capital amb la voluntat que la climatologia sigui més favorable que la del mes de setembre, i també per reforçar-ne el caràcter popular. "És un espai on tothom passa pel costat de l’escenari i, per tant, s’hi pot afegir tot i no haver-se’n assabentat. A vegades també està bé que, per casualitat, et trobis amb un grup de música que no coneixes i el puguis descobrir", ha apuntat Losada.
L’esdeveniment musical, que enguany comptarà amb la participació de sis grups, arrencarà el 10 de juliol amb una nit de caire poètic, protagonitzada pel músic argentí Manuel Fernández, que oferirà un repertori amb composicions íntimes que combinen folk, electrònica i textures instrumentals, i pel duet Veu Silent, format per David Sanz i Roser Puigbò, que presentaran el seu primer projecte discogràfic amb reinterpretacions de cançons des d’una mirada lírica i introspectiva. El 17 de juliol serà el torn de la nit del folk, el rock i el soul, amb Juli Barrero, que interpretarà els temes del seu darrer treball, Sòlid, i amb Antònies Darkness, la formació d'arrels canillenques que oferirà una proposta que combina temes propis i versions amb un enfocament acústic i personal. El cicle es tancarà el 24 de juliol amb una nit de pop-rock contundent protagonitzada per la banda de rock català Komanem, i Freyja, que tancarà el cicle deu anys després del seu debut al Dijous de Rock.
"Des del principi, hem cregut que cal donar espais i escenaris perquè els grups puguin mostrar tot el que fan. Sovint ens deien: 'Molt bé, creem un grup, fem música, però després no tenim on tocar, no tenim cabuda a casa nostra", ha assenyalat la mandatària comunal, Olalla Losada, tot recordant que el Dijous de Rock es va iniciar l’any 2000 i es va mantenir fins al 2015, abans de ser recuperat l’any passat. "És un projecte que creiem que ha estat molt ben rebut, tant pel públic com pels grups que hi han participat", ha afegit. Finalment, Losada ha expressat el desig que, a mesura que el cicle es consolidi, s’hi sumin més bandes joves i emergents. "Fins ara, la majoria de propostes que hem rebut han estat de bandes ja conegudes o consolidades, i costa atreure al públic més jove. Per això, des del comú estem treballant conjuntament amb el departament de Joventut per incloure aquest públic".