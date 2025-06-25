SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú incrementa el pressupost de la festa major a 215.000 euros
El comú de Sant Julià va presentar ahir el programa de la festa major que tindrà lloc entre els dies 25 i 29 de juliol i pel qual ha fet un esforç econòmic per ampliar el pressupost fins als 215.000 euros (l’any passat va ser de 200.000). Així ho va explicar la cap del servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, en l’acte de presentació a la sala d’exposicions Sergi Mas de la casa comuna.
Les principals novetats per les festes d’enguany són la recuperació dels focs artificials, a demanda del públic, amb un espectacle elaborat especialment pel tancament de les festes el 29 de juliol a les 22.30 des de Terra Bogada. A més, s’han ampliat les hores silencioses com a mesura d’inclusió social que ja es va iniciar el darrer any. “Considerem que la festa major ha de ser per a tothom, de manera que hi haurà hores silencioses cada dia”, va afirmar la consellera de Cultura del comú, Teresa Areny. Tant en els cercaviles de gegants com en les atraccions s’evitaran les músiques i les traques.
Un recorregut per les cases i carrers de Sant Julià que permetrà descobrir la parròquia en un viatge entre l’edat mitjana i el segle XX és la primera pinzellada d’una novetat que encara s’ha d’acabar de presentar. El comú ha apostat també per unes festes més segures en què ha augmentat el servei de busos, per donar tranquil·litat als joves que hagin de tornar sols a casa de matinada i es mantindrà l’ambulància medicalitzada i el punt lila.