Festival de jazz
Erick Truffaz actuarà el 3 de juliol al Festival de Jazz amb el duo d’electro-jazz Corbaal
El concert s'ha hagut de modificar per la lesió d'un pianista
El concert inaugural del 41è festival internacional de jazz Andorra Escaldes-Engordany, previst per al pròxim 3 de juliol, patirà una variació respecte al format inicialment previst. La modificació respon, tal com ha anunciat l’ambaixada francesa i els representants de l’artista traslladat a la corporació, al fet que el pianista Alexis Anérilles, que havia d’acompanyar el trompetista de jazz contemporani Erik Truffaz, s’ha fracturat un braç, fet que li impossibilita actuar en la data programada.
Tot i aquest contratemps, l'artista Erik Truffaz assistirà al festival presentant una nova proposta musical d'electro-jazz, que comptarà amb la participació de la cantant Lola Bastard i del pianista Michael Stroudinsky.
Les persones que vulguin sol·licitar la devolució de l'entrada ho podran fer a través del departament de Cultura del comú.