Portes obertes als clubs esportius de Canillo
L'esdeveniment es durà a terme demà a l'antic càmping Pla de les 17.30 fins a les 19.30 hores
El comú de Canillo organitza demà una jornada de portes obertes dels clubs esportius de la parròquia. L'activitat està oberta a tothom i tindrà lloc a l'antic càmping Pla, de 17.30 hores fins a les 19.30 hores. L'objectiu és donar a conèixer l'oferta esportiva local i fomentar la participació de la ciutadania en les diferents disciplines. L'esdeveniment també comptarà amb activitats lúdiques i esportives gratuïtes per a infants i joves. "Aquesta jornada és una oportunitat perquè petits i grans descobreixin tot el que els nostres clubs poden oferir, en un ambient lúdic i obert a tothom", ha destacat la consellera d'Infància, Joventut i Esports del comú, Laura Riba.