LA MASSANA
La Massana i la Cambra de Comerç signen un acord per la mediació de conflictes
El Comú de la Massana i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis van signar ahir al matí un acord de col·laboració per promoure la mediació, la conciliació i els peritatges extrajudicials com a eines de resolució de conflictes dins l’àmbit de l’administració. L’objectiu del conveni és avançar cap a un comú més àgil, modern i proper, que prioritzi el diàleg i la resolució amistosa per evitar que els desacords derivin en processos judicials davant la Batllia.
L’acte de signatura es va celebrar a la Massana, amb la participació de la cònsol major, Eva Sansa, i el president de la Cambra, Josep Maria Mas. L’acord, que es va formalitzar a través del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials, preveu la creació d’una comissió de seguiment anual per avaluar-ne el desenvolupament i proposar millores. La Cambra va animar la resta de comuns a adherir-se a la iniciativa.