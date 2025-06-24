Activitats
La festa del poble d’Andorra la Vella reparteix 500 plats d’arròs
L'aposta pel Parc Central ha estat ben rebuda per part del públic
L’edició d’enguany de la festa del poble d’Andorra la Vella ha arrencat amb molt bon peu. La cònsol menor, Olalla Losada, ha celebrat la bona acollida del públic, després de vendre 500 entrades a un preu simbòlic, i destaca “l’ambient festiu” que es respira al Parc Central, on la gent gaudeix de les activitats, sigui entaulada o estirada a la gespa.
Tot i que hi ha activat un avís taronja per pluja, especialment entre les 3 i les 5 de la tarda, només s’ha hagut de reubicar un dels actes: l’espectacle infantil previst a les 17 hores es traslladarà a la sala Consòrcia del Centre de Congressos, per garantir que es pugui fer amb normalitat en cas de ruixats. La resta d’activitats es mantenen tal com estaven previstes, però no es descarta moure més actes si el temporal s’allarga.
L’aposta pel Parc Central ha estat ben rebuda per part del públic a l’espera que les obres de la Plaça del poble acabin. Olalla no ha tancat la porta a mantenir l’espai de cara al futur, però esperen poder tornar a la Plaça, el lloc que els residents de la capital solen relacionar amb aquest tipus d’activitats.