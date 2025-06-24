Activitats
La festa major de Sant Julià dona cabuda al públic major de 60 anys
Es mantenen les hores silencioses en la programació
El comú de Sant Julià ha presentat el programa de festa major amb activitats diverses per a totes les edats. Enguany, les autoritats de la parròquia han volgut donar més cabuda a les activitats per la gent gran, dirigides a un públic major de 60 anys, amb balls de saló i orquestres que els transportin a les melodies de les festes majors d'abans. Així ho ha explicat la consellera de cultura del comú, Teresa Areny.
La inclusió és un dels altres punts en què han incidit els responsables de les festes. La raó és que per segon any consecutiu hi haurà hores silencioses, tant a les atraccions com a les cercaviles dels gegants. "Considerem que la festa major ha de ser per a tothom", ha afirmat Areny.
Les principals novetats són la recuperació dels focs artificials, a demanda del públic amb un espectacle especialment preparat per la fita i un recorregut entre les cases i carrers de Sant Julià que tindrà lloc el 24 de juliol, prèviament al tret de sortida de les festes.
El pressupost de la festa major de Sant Julià que se celebrarà entre el 25 i el 29 de juliol és de 215.000 euros, 15.000 més que l'any passat.