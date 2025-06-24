Cultura
El Centre d'Art d'Escaldes inaugura una exposició dedicada a l'artista del gravat Albrecht Dürer
La mostra es podrà observar fins a l'11 d'octubre
El Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) ja compte amb una nova exposició per aquest estiu. 'Albrecht Dürer, gravador. Obres mestres del gravat renaixentista', fa un repàs de la carrera d'aquest creador renaixentista, Albrecht Dürer. La mostra s'endinsa en l'art del virtuós, que és conegut pels seus gravats i sobretot per ser una figura clau de l'art perquè va reconduir la història de l'art de l'edat medieval cap a la contemporània. L'exposició es podrà observar fins a l'11 d'octubre i durant tot aquest temps es portaran a terme activitats complementàries, com ara visites guiades, conferències o tallers.
"Dürer és una peça clau de la història de l’art perquè és capaç d’assumir allò que havia estat l’edat mitjana i reconduir tota la història de ld'aquesta època per portar-la a la contemporaneïtat", ha afirmat la professora de la Universitat d'Extremadura, Rosa María Perales Piqueres. A més, va aconseguir canviar el concepte d'artista, atès que gràcies a la seva figura, els artistes van deixar de ser vistos "com un artesà, sinó realment com un creador", ha descrit Perales.
L’exposició presenta un recorregut complet per la seva trajectòria. Des dels primers anys d’aprenentatge, fins a la seva maduresa tècnica. S’hi poden veure obres claus, com la 'Melancholia I', considerada com una de les peces més representatives de la seva producció. L’obra de Dürer es caracteritza per una constant recerca del coneixement. Va ser un gran experimentador i un ferm defensor de l’estudi sistemàtic de la tècnica. Alhora, va ser un creador matemàtic, ja que Perales ha destacat que pel virtuós, l’artista "ha de tenir una gran capacitat per a la geometria". De fet, a 'Melancolia I', "arriba a la conclusió que la geometria és, per dir-ho així, la ciència total". Per això va escriure dos tractats essencials, un sobre proporcions i un altre sobre geometria.
L’exposició també inclou obres religioses i representacions de poder com 'El carro de Maximilià'. "És la primera visió que es té sobre l’exaltació del que serà després la monarquia absoluta", ha detallat Perales sobre aquesta obra.
Paral·lelament a la col·lecció, el CAEE executarà diferents activitats complementàries per difondre la figura de Dürer. A més de visites guiades, el dimarts 8 de juliol hi ha previst un taller de xilografia, la tècnica que utilitzava per fer els seus gravats sobre fusta. D'altra banda, tindran lloc fins a tres conferències diferents per explicar alguns dels seus treballs. El dimarts 5 d'agost es farà 'Dürer i l'imaginari apocalíptic europeu; el 26 d'agost, 'La Melancolia de Dürer i la tradició dels fills de Saturn'; i finalment el 23 de setembre tindrà lloc un col·loqui sobre la seva faceta com a gravador.