CANILLO
La parròquia adapta espais d’oci per prevenir el risc d’incendis
El Comú de Canillo ha anunciat una mesura preventiva per reduir el risc d’incendis forestals aquest estiu, coincidint amb la intensificació de les onades de calor. En concret, s’han retirat els punts de foc dels berenadors de la Coma de Ransol i del Travenc, a la Vall d’Incles, dues zones especialment vulnerables pel seu entorn natural.
El berenador de la Coma, proper a una densa massa forestal, representava un risc elevat en cas d’imprudència. Al seu torn, el del Travenc, envoltat de vegetació seca i amb dificultats d’accés per a vehicles d’emergència, suposava un perill afegit. Tot i la retirada dels punts de foc, els espais continuaran oberts al públic.