Sant Julià
Les fortes pluges provoquen destrosses a les carreteres de Fontaneda i la Rabassa
Les precipitacions van causar la caiguda de rocs i fang
Les fortes tempestes que van afectar ahir a la tarda el país van provocar desperfectes importants en les carreteres de Fontaneda i la Rabassa, a Sant Julià. El comú ha informat que les primeres estimacions apunten que "es van acumular fins a 60 litres per metre quadrat en poca estona, el que explica la virulència de l'episodi", que va ser més intens als quarts de Fontaneda i d'Auvinyà. Les incidències, però, no han comportat talls en la circulació.
El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ha explicat que els punts amb més afectació per l'aiguat van ser la carretera de Fontaneda, on es va aixecar el paviment just a l'entrada del poble, i la carretera de la Rabassa, on es va enfonsar un tram de la via. Els danys han estat causats a més per la caiguda de rocs i fang en alguns punts de la xarxa viària.
Els equips del COEX i dels bombers i tècnics del comú lauredià van acudir des del primer moment a les zones afectades per avaluar els danys i començar a fer els treballs per retornar a la normalitat. Aquest dilluns al matí s'està acabant de retirar el fang i els rocs caiguts sobre les vies afectades "per recuperar la normalitat i el departament d'Ordenament Territorial està avaluant els danys ocasionats", indica el comú.
Dic de contenció i canalització per evitar incidents
La corporació de Sant Julià de Lòria remarca que, conjuntament amb el Govern, fan tasques de manteniment per tal d'evitar aquest tipus d'episodis. I assenyala que s'està treballant en un gran dic de contenció d'arrossegalls al riu d'Aixirivall per evitar episodis com el que van tenir lloc el 2015. Aquest any, a més, es farà un nou tram de separativa d'aigües a Aixirivall per reduir incidències a la carretera, mentre que a partir del 2026 s'iniciaran els treballs, juntament amb l'executiu, de canalització del torrent de Fontanals del Pui, desbordat el 2007.
El comú de Sant Julià exposa que a la carretera de la Rabassa s'està fent obres d'eixamplament, la canalització del torrent de Comabella i la construcció d'un mur d'estabilització de 70 metres per protegir la via, que recorda es troba en una zona identificada "com a àrea de gran moviment de terres". I ressalta que l'estiu augmenta la probabilitat que es repeteixin episodis de pluges intenses com el d'ahir i demana a la ciutadania "precaució i comprensió davant la situació".