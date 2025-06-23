ESCALDES-ENGORDANY
El comú aprova 107 ajudes socials entre els mesos de gener i maig
El pressupost total que ha destinat la corporació a les prestacions aquesta primera meitat d’any és de 19.032 euros
El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha fet públic el balanç de les ajudes socials tramitades durant el primer semestre del 2025, posant en relleu el compromís de la corporació amb les persones en situació de vulnerabilitat. Segons les dades facilitades, entre els mesos de gener i maig s’han aprovat un total de 107 prestacions i ajudes, que responen a demandes de ciutadans que travessen dificultats socioeconòmiques. Aquestes sol·licituds inclouen, principalment, ajudes per a cobrir despeses bàsiques com el lloguer, els subministraments, l’alimentació o les despeses mèdiques, així com suport puntual per afrontar situacions d’urgència o emergència social. L’equip tècnic estudia cas per cas amb rigor i sensibilitat, valorant els informes socials i la documentació aportada per determinar el tipus d’ajuda més adient en cada situació.
Els imports més destacats han estat per a l'escola bressol amb 6.264 euros
Per tipologia, els ajuts de Foc i Lloc, amb un total de fins a 63 sol·licituds, han estat els més demanats per la ciutadania. En segon lloc, destaquen les ajudes vinculades a la pràctica d’activitats esportives, amb 11 sol·licituds, que tenen per objectiu fomentar l’activitat física i l’accés equitatiu a l’esport entre infants i joves del comú. A continuació, s’han tramitat 7 prestacions d’emergència, que s’activen en casos puntuals de necessitat urgent, com pèrdua d’habitatge, problemes de salut o altres situacions imprevistes.
L'import total per a les ajudes d'habitatge ha esetat de 1.800 euros
També s’han registrat 5 sol·licituds d’ajuts per a l’escola bressol, que contribueixen a facilitar l’escolarització primerenca dels infants i alleugerir la càrrega econòmica de les famílies. Finalment, en l’àmbit de la conciliació familiar, s’han concedit 4 ajuts per a les activitats d’Escaldes Pasqua i 3 per a les d’Escaldes Carnaval, programes educatius i lúdics organitzats durant els períodes no lectius amb la finalitat d’ajudar les famílies a compatibilitzar les responsabilitats laborals amb l’atenció als fills.
Pressupost
El Comú de la parròquia ha destinat un pressupost de fins a 19.032 euros per cobrir la totalitat de les prestacions i ajudes socials que ha repartit entre els residents més necessitats. En aquest sentit, els imports més destacats han estat per a l’escola bressol, amb 6.264 euros. La guarderia ha estat seguida de prop pels ajuts de foc-i-lloc amb 4.880 euros. En el tercer lloc s’hi troben les prestacions per alimentació amb un total de 2.736 euros. Finalment, l’import total destinat a les ajudes per a l’habitatge ha estat de 1.800 euros.
El Comú manté el seu compromís ferm amb les persones i amb l’atenció a les necessitats socials. El treball del Departament d’Acció Social és una mostra clara d’aquesta voluntat d’acompanyar i donar suport a qui més ho necessita. Les actuacions van encaminades a construir una parròquia més cohesionada, solidària i inclusiva, on els recursos públics serveixin per millorar el dia a dia de la ciutadania i garantir una millor qualitat de vida.